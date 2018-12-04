دراسة: احتمالات الإصابة بالجلطات تتزايد في الشتاء

أكدت دراسة حديثة نشرت نتائجها في مجلة "يوروبيان جورنال أوف إبديملوجي"، أن موسم الشتاء هو الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة بالأزمة القلبية.

ويرتفع معدلها في الشتاء بنسبة 53% مقارنة بالصيف، ويتسبب انخفاض درجة الحرارة في ارتفاع ضغط الدم، وتتزايد احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية بمعدل 11%، مقابل كل انخفاض في حرارة الطقس معدله 2.9 درجة مئوية.

ونتيجة تزايد كثافة الدم وارتفاع الضغط نتيجة برودة الطقس، تتزايد معدلات الإصابة بالإنفلونزا خلال الشتاء، ويؤدي ذلك إلى التهابات في الجسم تؤثر سلباً على صحة القلب.

كما يقل حصول الجسم على فيتامين "د" خلال موسم الشتاء، وتشير أدلة إلى أن نقص فيتامين "د" يرتبط بتزايد احتمال الإصابة بالجلطات والسكتة.

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