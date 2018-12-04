الشفاه المنتفخة واحدة من اهتمامات العديد من الفتيات والتي تقرر معظمهن الاتجاه للعمليات التجميلية وحقن البوتوكس أو الفيلر للحصول على شفاه منتفخة ومملوءة أكثر جاذبية، إلا أن الأمر قد يكلفهن الكثير. لذا نقدم لكِ خطوات بسيطة للحصوب على شفاه جذابة دون عمليات. - المكونات: ملعقة صغيرة من زبدة جوز الهند كبسولة فيتامين E 1/4 ملعقة صغيرة من القرفة سكر خشن عسل نحل - الطريقة: في البداية طبقي سكراب العسل الأبيض والسكر، على الشفاه لتقشير الجلد الميت. اخلطي باقي المكونات جيدًا، وضعيها على الشفاه مرتين في اليوم. كرري الوصفة ثلاثة أيام متتالية بمعدل 6 مرات كاملة، حتى تحصلي على نتيجة مُرضية. ​

شكرا لقرائتكم خبر عن بدون فيلر أو بوتوكس.. خطوات للحصول على شفاه جذابة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .