صورة تلتقط لطفلة أثناء نومها تكشف إصابتها بالسرطان

لم يتوقع والد الطفلة البريطانية "إيزي"، أن صورة التقطها لها والدها تخفي وراءها إصابة طفلته الوحيدة بالسرطان، عندما صوَّر طفلته الوحيدة وهي تغفو في الأرجوحة.

واعتقد ديف فليتشر، 39 عامًا، أنه كان يلتقط صورة معبِّرة لطفلته التي لم تكمل عامها الثاني، أثناء نومها ولكن تبين أن هذه الغفوة كانت نتيجة إصابتها بسرطان الدم.

وبعد أسابيع من هذه الصورة، شخَّص الأطباء إصابة الطفلة بالمرض الخبيث، ومنذ ذلك الوقت، خضعت "إيزي" لأكثر من 570 جرعة من العلاج الكيماوي.

وحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أدرك الأطباء أن شعور الطفلة بالنعاس لم يكن أمراً طبيعياً، بل كان جزءاً من أعراض مرض خطيرة.

وبعد ظهور طفح جلدي غريب على ساق الطفلة، نصحهما الأطباء بالعودة بعد أيام لإجراء فحوصات الدم إذا لم يزل هذا الطفح، وفي صباح اليوم التالي، استمرت أعراض المرض بالتطور، مع ارتفاع كبير في درجة حرارتها.

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