بالصور| هنا شيحة تلتقي طليقة زوجها أحمد فلوكس: "ربنا يسعدك"

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة تجمعها برابيا الحراب، الزوجة السابقة للفنان أحمد فلوكس، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلقت: "كان اليوم رائعا مع الجميلة رابيا".

وردت رابيا على شيحة، قائلة: "حبيبتي ربنا يسعد قلبك ويحميكي.. بحبك قوي"، فيما ردت شيحة مجددًا، قائلة: "وأنت كمان يا حبيبتي.. ربنا يسعدك زي ما بتسعدي كل اللي حواليكي.. بحبك".

وكان أحمد فلوكس قد نشر صورة مع ابنه "سيف" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ما دفع طليقته للرد قائلة: "حبيب قلب مامته، ربنا يحميهولك ويحفظك ليه يا أحمد"، لترد شيحة على طليقته قائلة: "أنتي أم جميلة ومحترمة ومربية سيف تربية جميلة.. ربنا يحفظه لينا ويخليه سند لأولادنا".

وأثارت تلك العلاقة إعجاب متابعي فلوكس، الذين أشاروا إلى تفاهمهم ورقيهم، فكتبت إحدى المتابعات لطليقة الفنان: "أنتي ست محترمة وعاقلة وهو فنان جميل وراقي"، لتجيب الأخيرة على الفور قائلة: "أبو سيف محترم وهنا صديقتي وجميلة، ربنا يخلينا لبعض عيلة واحدة وننشر الطاقة الإيجابية في كل مكان".

وكان الفنان أحمد فلوكس احتفل بعقد قرانه مؤخرًا على "هنا"، عقب نفيهما لأخبار ارتباطهما أكثر من مرة، ومن ثم سافر الثنائي لدبي، للاحتفال بـ"شهر العسل".

​