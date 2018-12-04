لايف ستايل

منها الأفوكادو.. أطعمة تُساعد على التخلّص من دهون البطن!

0 نشر
إسراء عادل 0 0

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحرصُ الكثير من السيدات على الحصول على جسم مثالي وبطن مسطّحة والتخلّص من الدهون في هذه المنطقة.

يُقدّم لكِ موقع "the healthsite" العديد من الأطعمة التي تُساعدك في التخلص من دهون منطقه البطن.

الموز

9b9d01ad84.jpg

يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ويُساعد في تقليل نسبة الصوديوم بالجسم.

الأفوكادو

d1edda1e14.jpg

يحتوي على الدهون المشبعة التي تتحكّم في ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي ينتج عنه تخزين الدهون حول منطقة الوسط، ويعمل أيضًا على المساعدة في امتصاص أفضل للكاروتينات وهي مركبات مكافحة السرطان والتي توجد في الفواكه والخضروات الملوّنة مثل الطماطم والجزر والسبانخ.

الزبادي

942894a70c.jpg

يُساعد الكالسيوم الموجود في الزبادي على تقوية عظامك وفي فقدان دهون البطن فهو يمنع إنتاج هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر.

الشاي الأخضر

1d51af1eb1.jpg

ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا تساعد في الحدّ من الدهون في منطقه البطن عن طريق تعزيز التمثيل الغذائي في الجسم.

الجبن

87c784e0b7.jpg

يحتوي الجبن على الكالسيوم والبروتين والفوسفور والدهون، ويُساعد في الشعور بالامتلاء لساعات أطول ويوفّر المغذيات الأساسية لجسمك، وبالتالي لا تحتاجين لتناول المزيد من الطعام واكتساب السعرات الحرارية.

 

شكرا لقرائتكم خبر عن منها الأفوكادو.. أطعمة تُساعد على التخلّص من دهون البطن! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة فوشيا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي فوشيا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى