منها الأفوكادو.. أطعمة تُساعد على التخلّص من دهون البطن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحرصُ الكثير من السيدات على الحصول على جسم مثالي وبطن مسطّحة والتخلّص من الدهون في هذه المنطقة.

يُقدّم لكِ موقع "the healthsite" العديد من الأطعمة التي تُساعدك في التخلص من دهون منطقه البطن.

الموز

يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ويُساعد في تقليل نسبة الصوديوم بالجسم.

الأفوكادو

يحتوي على الدهون المشبعة التي تتحكّم في ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي ينتج عنه تخزين الدهون حول منطقة الوسط، ويعمل أيضًا على المساعدة في امتصاص أفضل للكاروتينات وهي مركبات مكافحة السرطان والتي توجد في الفواكه والخضروات الملوّنة مثل الطماطم والجزر والسبانخ.

الزبادي

يُساعد الكالسيوم الموجود في الزبادي على تقوية عظامك وفي فقدان دهون البطن فهو يمنع إنتاج هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر.

الشاي الأخضر

ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا تساعد في الحدّ من الدهون في منطقه البطن عن طريق تعزيز التمثيل الغذائي في الجسم.

الجبن

يحتوي الجبن على الكالسيوم والبروتين والفوسفور والدهون، ويُساعد في الشعور بالامتلاء لساعات أطول ويوفّر المغذيات الأساسية لجسمك، وبالتالي لا تحتاجين لتناول المزيد من الطعام واكتساب السعرات الحرارية.