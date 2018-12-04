أحلام غاضبة من المدافعين عن فستان رانيا يوسف.. وهذا ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن رأيها في قضية فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف الجريء الذي أثار جدلًا كبيرًا بالوطن العربي منذ ارتدائها له بختام مهرجان القاهرة السينمائي الخميس الماضي، بل ووصلت إلى الصحافة العالمية.

ورفضت أحلام التزام الصمت تجاه إحدى التعليقات التي دافعت عن رانيا يوسف على الصورة التي نشرتها مجلة "فوغ" العالمية ووصفت ما فعلته بـ"الحرية" وأن من حقها ارتداء ما تريد، وعلّقت عليها قائلةً: "لا والله تأخذ راحتها".

وأضافت النجمة الإماراتية: "لماذا تعتذر الآن مدام عليها أن تأخذ راحتها وتشعر بالحرية؟".

كما ردّت أحلام بغضب على إحدى الفتيات العربيات التي شتمت المجتمع العربي، ووصفته بـ"المنافق" والذي يدّعي القدسية ويفعل كل ما يريد بالخفاء، قائلةً: "العرب أساطير في الموضة والبذاءة فقط يا مدام".

واعتذرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن فستانها الجريء الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة في عدة تصريحات تلفزيونية، وأكّدت أنها لم تكن تقصد إثارة غضب المجتمع المصري وأن هناك مشكلة حدثت بـ"بطانة" الفستان أدت إلى أن تظهر بهذا الشكل، إلى جانب تصويرها بشكل غير جيد من الخلف من جانب المصورين الصحفيين بالمهرجان.