بالصور| نسرين أمين يإطلالة مثيرة في أحدث "فوتوسيشن"

خضعت الفنانة نسرين أمين لجلسة تصوير جديدة بعدسة "rodo"، نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "أمين" بإطلالة مثيرة، بمكياج "تان" سموكي بتوقيع راشد، وستايل منى التونسي. وكانت نسرين تألقت مؤخرًا في حفل ختام الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، حيث بفستان سيلفر مرصع بالأستراس، بتوقيع المصمم اللبنانى وليد عاكش. ​

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