مجموعة من العطور الراقية... لا تفوتي تجربتها!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 06:01 مساءً -

تتمتّع كل امرأة بشخصيتها الخاصة وأسلوبها المميّز في اختيار العطر الأنسب بالنسبة لها. وتعدّ العطور مصدراً أساسياً للتعبير عن شخصية صاحبتها، تماماً مثل الملابس.

يوفّر لك المول. كوم مجموعة مميّزة من العطور بنفحات متنوّعة لكي تختاري منها ما يناسب شخصيتك وأسلوب حياتك.

عطر لا بون آو دو برفيوم للنساء - 100 مل

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عطر كلير آو دو برفيوم للنساء - 90 مل

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عطر نسائي كاميكيا 113 آو دي برفيوم - 100 مل

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عطر كنز آو دو برفيوم للنساء - 100 مل

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عطر ليجند آو دو برفيوم للنساء - 100 مل

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ولكي تعرفي نوع العطر الأنسب إليك وكيفية اختياره، عليك أن تتبعي الطرق التالية التي يقدّمها إليك خبراء العطور لتختاري الأقرب إلى شخصيتك:

-الأزهار: إذا كنت فتاة رقيقة وناعمة، فمن الطبيعي أنّ قارورة عطرك ستكون من تركيبات الأزهار وخلاصاتها؛ فأنت ترغبين في الرائحة الجميلة.

- الفاكهة: هل عطر الفاكهة هو عطرك المفضّل؟ هل تعشقين نفحات الحامض والياسمين؟ أنت إذاً من اللواتي يرغبن بالروائح ذات النفحات الهادئة والمنعشة.

- المسك: تعتبر روائح المسك والفانيليا من الروائح الأنثويّة القويّة التي تعبّر عن الرومانسيّة؛ لهذا اختاري هذه التركيبات إذا كنت امرأة حسّاسة ورومانسيّة.

- الانتعاش: هناك نساء يرغبن بالتعطّر برائحة النّظافة والانتعاش كرائحة الصابون، لذا اختاري عطرك بتركيبة خفيفة ومنعشة جدّاً.

- أسلوب العطر: اذا انزعج الآخرون من الرائحة فيمكنك اختيار عطر من نفس الماركة بتركيبة أقلّ تركيزاً.

*طريقة الوضع:

يمكنك رشّ العطر في أماكن معيّنة من الجسم حتّى يدوم طويلاً، وتحديداً على المعصم وخلف الأذنين.

اختاري أجمل العطور وأكثرها نعومةً ورومانسية من المول. كوم.