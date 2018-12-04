أفضل كريم أساس للبشرة الجافة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 06:01 مساءً - تحتاج البشرة الجافة الى عناية خاصة، لا سيما عند تطبيق المكياج، لذلك من الضروري اختيار كريم الأساس المناسب لهذا النوع من البشرة، بحيث يؤمن لها التغطية المثالية والإشراق من جهة، ويمنحها الرطوبة اللازمة طوال اليوم من جهة أخرى، مما يحافظ عليها ناعمة وذات مظهر جذاب وخال من الشوائب.

لذلك، سنقدم لك في هذا المقال مجموعة من أفضل أنواع كريم الأساس المخصصة للبشرة الجافة.



Bobbi Brown Intensive Skin Serum Foundation SPF 40

يحتوي كريم الأساس هذا من بوبي براون، على فاكهة الليتشي ونبات البامبو ومستخلصات فطر الكورديسيبس، التي توفر التغذية الضرورية والرطوبة اللازمة للبشرة الجافة، إضافة الى أنه يؤمن تغطية مثالية لهذا النوع من البشرة ويجعل مظهرها أكثر من رائع.



Charlotte Tilbury Light Wonder Youth-Boosting Perfect Skin Foundation

تعمل تركيبة كريم الأساس هذا من شارلوت تيلبوري على ترطيب البشرة الجافة ويقلل من المسامات الواسعة ويخفي التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أنه يدوم لمدة 18 ساعة ويحافظ على بشرة رطبة طوال اليوم، مما يحافظ على مظهر بشرتك أنيقاً ومشرقاً.



Clarins True Radiance Foundation

إن كريم الأساس Clarins True Radiance Foundation يؤمن لبشرتك التغطية المثالية والرطوبة اللازمة على مدار اليوم، ويمنحك بشرة متوهجة خالية من الشوائب. كما أنه ملائم جداً للأجواء الباردة. لذلك، لا تتردي في استخدامه خلال هذا الشتاء.



MAC Studio Face and Body Foundation

إن كريم الأساس هذا من ماك يمنع تبخر الماء من البشرة ويحافظ عليها رطبة وناعمة، فضلاً عن أنه يؤمن تغطية مثالية للبشرة، حيث يعمل على إخفاء كافة الشوائب التي تعاني منها، فيمنح البشرة توهجاً طبيعياً ويعزز من جمال مكياجك وأناقته.



NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 30

يتميز كريم الأساس هذا من نارس بتركيبته الخالية من الزيوت، والتي تحمي البشرة من الجفاف وتمنحها الإشراقة. إضافة الى ذلك، فإن يمنع البشرة من الإصابة بفرط التصبغات، ويؤمن لها تغطية رائعة لا تشوبها شائبة.

تابعي أيضاً

دليلكِ الشامل إلى الرموش الاصطناعية

بالخطوات.. مكياج خريفي بسيط لمشاويركِ النهارية

نانسي عجرم بمكياج ناعم...سيعجبك !