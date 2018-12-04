كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 06:01 مساءً - الظهور بالمهرجانات الكبيرة يتطلب أناقة متكاملة من النجمات، يكملنَها بلمسة المناكير الفخم والراقي، التي تُبرز جمالهنّ، وتضيف لمسة أنثوية ناعمة لشكل اليدين، وإذا كنتش من عشاق المناكير، أخبرينا أيّ ألوان وروسومات المناكير أعجبتكِ من النجمات خلال 2018.

الألوان النيود كان لها حظ كبير بالظهور بشكل واضح، اعتمدتها الكثير من النجمات هذا العام، وسيطرت على عالم الموضة بشكل قوي، مع كل الفساتين والقطع الفخمة، وبكل الأوقات كذلك، كالدرجة الوردية النود التي اعتمدتها Jessica Biel جسيكا بيل مع فستانها باللون الأبيض.



أو كالدرجة الأبيض المائل للأوف وايت التي اعتمدتها Emilia Clarke إيميليا كلارك مع فستانها الأسود، بالإضافة إلى درجة الـ babay rose من Kylie Jenner كايلي جينر.

في المقابل ظهرت الألوان الداكنة مع لمسة الميتاليك العصرية، كاللونين الفضي والذهبي، كالتي اختارته النجمة العالمية Blake Lively بلاك ليفلي بالألون الداكنة مع رسومات نحاسية لامعة.

الأحمر من الدرجات التي لا تنزل من على عرش الموضة على الإطلاق، وما زال كثير من النجمات تفضلنَه مع مرور السنين، كالنجمة Helen Mirren هيلين ميرن بالأحمر الصريح مع فستانها الأسود ومجهوهراتها الماسية.

الرسومات المختلفة من المناكير ظهرت بشكل كبير في 2018، كالرسومات الهندسية أو الخطوط الملونة المختلفة، كالتي اخترناها من Zendaya زيندايا بدرجات الأبيض والأسود بتفاصيل هندسية وشبكية تجمع بين اللونين.

بهذا الألبوم شاهدي ألوان مناكير فخمة اعتمدتها النجمات في 2018.

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