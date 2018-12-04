كيف تتجنبين جفاف البشرة في الشتاء؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 06:01 مساءً - انخفاض درجة الحرارة يعرض البشرة بشكل كبير للـ جفاف والتشقق، وقد يصل الأمر إلى الشعور الدائم بالحكة مما يؤدي لـ التهاب الجلد، خاصة مع قلة شرب المياه في الجو البارد.

إليك هذه النصائح لكي تتجنبي جفاف بشرتك في الشتاء.

- شرب المياه بكثرة، ما يعادل 8 أكواب يوميًا كما في فصل الصيف، خاصة أن الكثير من الصبايا يغفلن شرب المياه بسبب قلة الشعور بالعطش.

- اعتماد نظام غذائي صحي يرتكز بشكل أكبر على الخضراوات والفواكه، تحديدًا التي تحتوي على المياه بوفرة، كالخيار والجزر والخس.

- روتين العناية بالبشرة اليومي هو خطوة أساسية في يومك، فاحذري النوم بالمكياج.

- عليك تغيير منتجات العناية ببشرتك، فلكل فصل منتجاته الخاصة.

ينصح باستخدام مستحضرات تحتوي على بعض الزيوت لترطيب البشرة بشكل فعال.

- الماسكات الأسبوعية تعزز نضارة بشرتك، لاسيما تلك التي تحتوي على الزيوت، كزيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو.

- قبل النوم، يمكنك تمرير قطعة قطنية مبللة بزيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو على بشرتك بعد غسل وجهك جيدًا.

- في الصباح، حاولي استخدام ماء الورد قبل روتين العناية الصباحي.

- واقي الشمس ليس كما تعتقد بعض الفتيات أنه مخصص فقط لفصل الصيف، بل عليك استخدامه في فصل الشتاء وطوال أيام العام، لهذا ضعيه لترطيب بشرتك وحمايتها من أشعة الشمس الضارة.

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