وصفات سهلة من مطبخك اعتمديها دائمًا لبشرة خالية من العيوب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 06:01 مساءً - الصبية الذكية هي التي تهتم بجمالها بشكل دائم، و لا يعني ذلك شراء الكثير من منتجات العناية بالبشرة، كل ما عليك هو دخول مطبخك واستخدام وصفات طبيعية تمنحك الإشراق والنضارة التي تحتاجينها، لهذا جمعنا لك وصفات لن تأخذ منك سوى دقائق، للحصول على بشرة خالية من العيوب.

ماسك زيت الزيتون والليمون والزبادي للبشرة التي تعاني من الحبوب

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- ملعقة كبيرة من الزبادي

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعي الخليط على بشرتك.

اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة، ثم أزيليه بالماء الفاتر.

يمكنك تجربة الماسك بين فترة وأخرى، كلما شعرت بحاجة بشرتك للنضارة الطبيعية خاصة إن كنت تعانين من الحبوب والبثور.

ماسك الشوفان والقهوة لتنظيف البشرة

- ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة

- ملعقة صغيرة من الشوفان

- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

- ملعقة كبيرة من الحليب

اخلطي المكونات مع بعضها البعض ووزعي الخليط على بشرتك بالكامل، واتركيه لمدة نصف ساعة.

قبل شطف وجهك بالماء، افركي الخليط قليلًا لعمل تقشير للجلد الميت.

كرري الماسك مرة كل 10 أيام لـ تنظيف بشرتك بشكل كامل.

ماسكات طبيعية من الكركم لبشرة نضرة كل يوم

وصفات سهلة لنعومة بشرة السعوديات

فوائد زيت الزيتون للوجه...تعرفي إليها