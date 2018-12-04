كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 05:58 مساءً - "صحة الإسكندرية": فتح التحقيق في صور المخلفات الطبية الملقاة بجوار عيادة سيدي بشر

الإسكندرية نسرين العاصي

أعلن د. محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه تم فتح تحقيقًا فوريًا بشأن الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لمخلفات طبية ملقاة على الأرض، بعيادة حي سيدي بشر، التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المخلفات الموضحة بالصورة هي نفايات عادية غير خطرة، طبقًا لسياسات وإجراءات مكافحة العدوى، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، ويتم التخلص منها داخل أكياس القمامة السوداء ولا تعتبر نفايات خطرة.

وأشار إلى أن النفايات الخطرة، والتي تتضمن الشكاكات والكواشف المستخدمة، يتم التخلص منها داخل الأكياس الحمراء وصناديق الأمان الخاصة، حيث يتم تجمعها يوميًا بواسطة سيارات النفايات الخطرة التابعة لمديرية الصحة، وترسل لشركة نهضة مصر، للتعامل معها ومعالجتها بالمحارق الخاصة بذلك.