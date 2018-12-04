كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 05:58 مساءً - حملة مكبرة بدمياط لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية







دمياط - محمد حمدي أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد نفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتى أسفرت عن إزالة 25 حالة بإجمالى مساحة 4500م بقريتى الوسطانى وأم الرزق، كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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