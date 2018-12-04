كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 05:58 مساءً - عمان تستقبل اول فوج من الجرحى اليمنيين لتلقي العلاج اللازم







استمراراً للمساعي الإنسانية التي تقوم بها سلطنة عمان للتعامل مع الظروف التي تمر بها اليمن ودعماً لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تهيئة الظروف المناسبة لانطلاق جولة المشاورات اليمنية المرتقبة في السويد استقبلت سلطنة عمان مساء أمس 3 ديسمبر 2018م دفعة جديدة من الجرحى اليمنيين لتلقي العلاج اللازم.

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