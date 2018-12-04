كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 05:58 مساءً - السيسي يهنىء ملك تايلاند بمناسبة العيد الوطني







بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة الى جلالة الملك ماهافاجير الونجكورن ملك تايلاند بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى. كما أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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