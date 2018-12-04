كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 05:58 مساءً - طريقة عمل تشيز كيك بطريقة سهلة ومقادير بسيطة

كشفت خبيرة الطبخ ندى فاروق، عن طريقة عمل تشيز كيك بطريقة سهلة ومقادير بسيطة، من أجل تحضير وتقديم الحلاوه بطريقة بسيطة وغير مكلفة.

وأكدت ندى فاروق، وعند تجربة هذه الطريقة، من المستحيل أن تلجأ النساء إلى شراء حلاوة سبريد الجاهزة، ولكن ستحرص على صناعتها بالمنزل بهذه الطريقة".

طريقة عمل التشيز كيك:

المكونات:

12 قطعة من البسكويت السادة - ثلث كوب من الزبدة - علبة واحدة من الجبن الكريمى الناعم

كوب كبير من الكريمة الحادقة "كريمة الأكل" - كوب من السكر الأبيض - 4 بيضات بحجم كبير

ذرة ملح - ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون - ملعقة صغيرة من الفانيليا - طريقة عمل التشيز كيك 6

طريقة التحضير:

1- قومى بتسخين الفرن على درجة حرارة 350 درجة.

2-احضرى صينية وقومى بدهنها بالزبدة بشكل جيد.

3-ضعى فى قاع الصينية ورق ألومنيوم وتأكدى من تغطية جميع الجوانب بالورق.

4-فى طبق خارجى قومى بتكسير البسكويت على قطع صغيرة جدًا، ثم اخلطيها بالزبدة جيدًا حتى يصبحون ذو قوام متجانس.

طريقة عمل التشيز كيك

5-ضعى البسكويت فى الصينية واضغطى عليه جيدًا، حتى يتساوى من جميع النواحى، ثم اضغطى عليه مرة آخرى.

6-ضعى الصينية فى الثلاجة لمدة ساعة كاملة، حتى تنتهى من تحضير الجبن والصوص.

7-اخرجى الصينية من الثلاجة، ثم ضعيها فى الفرن لمدة تتراوح من 8 لـ 10 دقائق، ثم اخرجيها من الفرن واتركيها تبرد.

خطوات عمل الجبن:

1-قومى بإحضار جهاز الخفق الخاص بكِ، ثم ضعى الجبن الكريمى، وكريمة الأكل أو القشدة الحادقة حسب رغبتك، والسكر والملح والفانيليا وعصير الليمون، واخفقيهم على سرعة متوسطة لمدة 5 دقائق.

2-قومى بإضافة البيض على الخليط السابق واحدة تلو الآخرى ومع إضافة كل بيضة استخدمى السرعة الهادئة، وستحصلين على قوام كريمى متجانس وناعم.

3-الآن قومي بوضع الخليط على الكيك الذى تركتيه ليهدأ.

طريقة عمل التشيز كيك

4-احضرى مقلاة أو صينية أصغر تحتوى على 5 سم من الماء، وضعى فوقها صينية الكيك ثم ضعيهم فى الفرن معًا لمدة 55 دقيقة، حتى يرتفع الكيك والجبن، ثم اخرجيها لتهدأ، واحرصى على فتح باب الفرن بحركة بطيئة حتى لا يصطدم الهواء بها مرة واحدة.

5-اتركى الكيك ليهدأ لمدة ساعة كاملة، فلابد أن تبرد تمامًا قبل نقلها إلى الثلاجة.

6-اتركيها فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة قبل أن تضعين عليها الصوص.

7-قبل التقديم، اتركيها لمدة نصف ساعة فى درجة حرارة الغرفة العادية خارج الثلاجة وأخير ًا ضعى عليها الصوص.