أعادت الفنانة شيرين رضا، نشر مقطع فيديو لمشهد شنقها في كواليس مسلسل "لدينا أقوال أخرى".
وكانت شاركت رضا، المقطع من خلال حسابها على "إنستغرام"، وسريعا زالت صدمة المتابعين من خلال تعليقها بالقول: "كواليس مسلسل (لدينا أقوال أخرى)، مكانتش سهلة عليا بس برضو كان فيها ضحك وهزار لآخر لحظة وأنا بتشنق".
جدير بالذكر أن المسلسل بطولة يسرا، وعرض في رمضان الماضي، وهو من كتابة أمين جمال وإخراج محمد علي.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو| شيرين رضا تكشف كواليس أصعب مشهد في مسلسلها الأخير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .