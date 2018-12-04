بالفيديو| شيرين رضا تكشف كواليس أصعب مشهد في مسلسلها الأخير

أعادت الفنانة شيرين رضا، نشر مقطع فيديو لمشهد شنقها في كواليس مسلسل "لدينا أقوال أخرى".

وكانت شاركت رضا، المقطع من خلال حسابها على "إنستغرام"، وسريعا زالت صدمة المتابعين من خلال تعليقها بالقول: "كواليس مسلسل (لدينا أقوال أخرى)، مكانتش سهلة عليا بس برضو كان فيها ضحك وهزار لآخر لحظة وأنا بتشنق".

جدير بالذكر أن المسلسل بطولة يسرا، وعرض في رمضان الماضي، وهو من كتابة أمين جمال وإخراج محمد علي.

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