رواد مواقع التواصل يدعمون أول مذيعة مصابة بمتلازمة دوان: برافو رحمة

أعرب العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن دعمهم لرحمة خالد أول مذيعة مصابة بمتلازمة داون، والتي قدمت أمس فقرة في برنامج "يوم جديد"، على الهواء مباشرة، عبر قناة "الغد".

وكتب الإعلامية دينا سالم بقناة "سي بي سي إكسترا": "يا لها من قفزة عظيمة للبشرية، أول مذيعة تلفزيونية من المصابين بمتلازمة داون في مصر والعالم العربي.. برافو رحمة".

وكتب حساب يحمل اسم "بسمة أيمن": "البنت واثقه من نفسها بتتكلم بشكل طبيعي أو أقرب للطبيعي.. ربنا يوفقها هي وكل النماذج الجميلة دي"، وعلق حساب آخر يحمل اسم فتاة: "خطوة راقية.. وتجربة يجب تكرارها"، وقالت "هبة وجية": "إنتي رائعة وعندك حضور جميل.. من نجاح لنجاح".

وكان أحمد الجزار، رئيس تحرير برنامج "يوم جديد"، قال لـ"الوطن"، إن المعدة إيمان الخولي اقترحت تقديم شخص من ذوى الإعاقة البرنامج بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وسط إعجاب طاقم العمل بالفكرة، مضيفا أنه وقع الاختيار على "رحمة"، لأنها متكلمة وبطلة رياضية مميزة حققت إنجازات في السباحة والتنس وكرة السلة، فضلا عن أنها صرحت بحلمها في العمل كمذيعة في أحد الأفلام الوثائقية عن النماذج الملهمة لذوي القدرات الفائقة.

وأوضح "الجزار"، أن "رحمة" ذات الـ22 ربيعًا، رحبت بالفكرة، وأجرت "بروفات" بالأمس لمدة 45 دقيقة حول تقديمها فقرة عن ذوي الإعاقة، وكيفية التعامل مع الكاميرات داخل الأستديو، متابعًا: "هي ذكية وشاطرة جدًا، وبتستجيب بسرعة، ومكنش في أي ملاحظات لها"، ووصفها بـ"المذيعة العظيمة"، لأدائها المتمكن وحماسها على الهواء، معربًا عن سعادته بكسر القوالب الثابتة لمواصفات المذيعة، مشددا على أن ظهورها جاء في إطار الاحتفال بالفعالية الدولية.

وأشار إلى أنه تفاجأ بردود الأفعال المشيدة بتجربة "رحمة"، مؤكدًا أن عملها كمذيعة لمدة يوم واحد، جاء كجزء من المسؤولية المجتمعية التي تسعى المؤسسة للمبادرة بها باستمرار، ففي اليوم العالمي للصم والبكم، استضافت القناة مترجم لتلك الفئة على مدار اليوم، في ظل تفكير الإدارة في مشاركته دائما.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة أقرت يوم 3 ديسمبر اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة منذ 1992، بهدف دعمهم، وتأكيدًا لأهمية دورهم في المجتمعات، وتعزيز حقوقهم وتشجيع اندماجهم في المجتمع والاعتراف بإنجازاتهم.

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