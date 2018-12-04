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تداول نشطاء مؤخرا صورا للفنانة ياسمين صبري، لدى زيارتها لأحد المصانع في كوريا الجنوبية، موضحين أنها تستعد لإطلاق علامة تجارية خاصة بها للعدسات اللاصقة.
وكانت ياسمين أغلقت حساباتها منذ نحو أسبوع، ، كما غابت عن مهرجان القاهرة السينمائي وأثار غيابها الكثير من علامات الاستفهام.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| أول ظهور لياسمين صبري بعد إغلاق حساباتها بمواقع التواصل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .