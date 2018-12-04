بالصور| أول ظهور لياسمين صبري بعد إغلاق حساباتها بمواقع التواصل

تداول نشطاء مؤخرا صورا للفنانة ياسمين صبري، لدى زيارتها لأحد المصانع في كوريا الجنوبية، موضحين أنها تستعد لإطلاق علامة تجارية خاصة بها للعدسات اللاصقة.

وكانت ياسمين أغلقت حساباتها منذ نحو أسبوع، ، كما غابت عن مهرجان القاهرة السينمائي وأثار غيابها الكثير من علامات الاستفهام.

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