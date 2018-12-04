بالفيديو| موقف محرج للفائزة بالكرة الذهبية على الهواء خلال الحفل

شهد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية موقفا حرجا للاعبة النرويجية أدا هيجيربيرج المتوّجة بالكرة الذهبية، إذ فاجأها المغني و"دي جي" الحفل مارتين سولفيج بطلب صادم على الهواء.

وبعد الإعلان عن فوز هيجيربيرج نجمة نادي "أوليمبيك ليون" الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم للعام 2018، وتتويجها على المسرح، طلب سولفيج من اللاعبة القيام برقصة "تويرك" التي تعني "هز المؤخرة"، على المسرح.

وقوبل طلب سولفيج بتعجب من قبل الحضور، الذي لا يتناسب مع الموقف والحصول على الجائزة، لترد عليه هيجيربيرج بالرفض وبدا عليها الاستياء، قبل مغادرتها للمسرح.

ولاقى تصرف وطلب سولفيج انتقادا حادا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر كثيرون طلبه يحمل نوعا من الإهانة للنجمة النرويجية، فيما اعتذر المغني الفرنسي بعد الحفل مباشرة، كما نشر صورة له مع هيجيربيرج عبر حسابه بموقع "تويتر"، أكد خلالها أنها تفهمت أنه كان يمزح، واعتذر لكل من شعر بالإهانة بسبب موقفه.

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