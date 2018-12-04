أخصائي تجميل يوضح أهمية استخدام أجهزة الليزر في تقويم الأسنان

يلجأ الكثير سواء نساء أو رجال إلى عمليات التجميل بالليزر، لا سيما فيما يخص بتقويم الأسنان.

وقال الدكتور أحمد القفاص أخصائي تجميل الأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، إن تلك العمليات تهدف إلى تحسين مظهر الأسنان أو اللثة، باعتبارها جزء أساسي من الابتسامة، وأحد عوامل صحة الفم والأسنان.

وأوضح أخصائي تجميل الأسنان، في بيان صحفي صادر عنه، اليوم، أن هناك أشخاص من أصحاب البشرة السمراء يعانون من توجد تصبغات أو بعض النقاط من اللون الأزرق، ويجرى تقشيرها وتفتيحها حتى تصبح باللون الوردي المناسب على البشرة، وذلك بواسطة أحد أجهزة التجميل بالليزر.

​