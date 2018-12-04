رانيا يوسف: لم أجر أي حوار صحفي بعد حفل "القاهرة السينمائي"

نشرت الفنانة الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، بيانا صادر عن مكتبها الإعلامي، نفت فيه أن تكون أجرت حوارات صحفية بعد مشاركتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وجاء البيان على النحو التالي: "يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف إنها لم تجري أي حوارات صحفية بعد الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتؤكد أنها غير مسؤولة عن أي أخبار أخرى متعلقة بهذا الشأن".

وأضاف: "تشارك رانيا حاليا في تصوير مشاهدها بفيلمي (عش الدبابير) ويشاركها ببطولته كلا من مجدي كامل وسارة سلامة وصلاح عبدالله، ومن تأليف حمدي يوسف وإخراج عادل الأعصر، وأيضا فيلم (دماغ الشيطان) الذي يشاركها به كلا من باسم سمرة وسلوى خطاب وإخراج كريم إسماعيل".

وأثارت الفنانة رانيا يوسف عاصفة من الجدل الشديد بسبب صورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الخميس الماضي، حيث أظهرتها مرتدية فستانا أشبه بـ"المايوه".ومع تزايد حالات الغضب والانتقاد، أصدرت رانيا يوسف بيانا تعتذر فيه عن الفستان المثير وقالت فيه: "احتراما لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أود أن أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق...".

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