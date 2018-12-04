إليكِ مجموعة من أبرز جلسات تصوير الزفاف في 2018

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لأن حفل الزفاف من أكثر اللحظات المؤثرة في حياة كل سيدة؛ فإنه يكون مليئًا بلحظات مميزة لا تُنسى أبدًا والتي تختار العروس تسجيلها من خلال اعتماد جلسة تصوير استثنائية.

وفيما يلي نقدم لكِ من مجلة "برايدز" مجموعة من أبرز جلسات تصوير الزفاف في 2018 والتي يمكنك استلهام منها بعض الأفكار:

مفاجأة غير متوقعة للنظرة الأولى

حاولت هيدي زيرلايف وهي عروس من مدينة "فينكس" في ولاية أريزونا الأمريكية، تهدئة عريسها الذي كان متوترًا ذلك اليوم، وعندما حان وقت تصوير لحظة النظرة الأولى للعروسين، صُدم العريس عندما رأى شقيق عروسه بدلًا منها وهو يرتدي فستان الزفاف في مقلب ظريف نفذته "هيدي".

صورة من وحي أفلام هوليوود

اختارت ناتالي وعريسها مايكل أديلاي من نيجيريا، صورة استثنائية تجمعهما بأفراد العائلة مستوحاه من ملصق فيلم هوليوود الشهير "Black Panther".

ذكرى مرعبة

من بين مختلف الأفكار، أراد شقيق العريس أن يفاجئ العروسين ماندا وأليكسندر وهما ثنائي أمريكي بإضافة لمسة من الرعب إلى صورتهما، حيث تنكر على هيئة مهرج ذو ابتسامة مخيفة ومعه سكين.

حس المغامرة

أشعلت تلك الصورة الغامضة الإنترنت، والتي التقطت بالصدفة بفضل عدسة مصور يدعى "ماثيو ديبل"، ويظهر فيها رجل يعرض الزواج على حبيبته أعلى قمة جبل شاهق في حديقة "يوسيمايت الوطنية" في كاليفورنيا.

قصة في صورة

في تلك الصورة المؤثرة، تظهر العروس ستيفاني دي كاسترو مع والدها الذي كُشف عن اصابته بالسرطان ونُقل إلى المستشفى قبل 5 أيام من زفافها، وبسبب مرضه ووجود احتمالية إجراء جراحة عاجلة، لم يكن من المرجح حضوره زفاف ابنته ومُنع من الحركة، مما أفطر قلب ستيفاني، حتى حدثت المفاجأة.

ففي يوم زفاف ستيفاني، قدم لها والدها أجمل هدية على الإطلاق، إذا فاجأها بحضوره يومها الكبير بالإضافة إلى مرافقتها في ممشى الزفاف.