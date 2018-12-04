هل تعرضت الموديل العراقية شمس لأزمة صحية؟.. هذا ما كتبته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أسبوعين من الغياب عن وسائل التواصل الاجتماعي وتوقفها عن نشر يومياتها على "إنستغرام"، ظهرت عارضة الأزياء العراقية شمس عبر "سناب شات" لتطمئن محبيها عليها.

شمس وجهت الشكر لمن حاول التواصل معها ومعرفة سبب غيابها، وذلك بعبارة كتبتها على حسابها الشخصي بـ"سناب شات". وقالت: "أشكر كل اللي اطمنوا عليّه ع الانستغرام، واللي تواصلو معاي ع الواتساب، واللي اتفقدوني باتصال".

وأضافت شمس: "أحب أطمنكم عني إني بخير وإن شاء الله بوجودكم وإن شاء الله قريبًا راجعتلكم".

وبثت عارضة الأزياء العراقية مقطع فيديو يظهر باقات الورد التي وصلتها، وأحد الباقات المرفق معها عبارة "حمدا لله على السلامة"، ليبدو أنها كانت تمر بأزمة صحية في فترة غيابها عن السوشيال ميديا.

وحرصت شمس على توجيه الشكر لمن أرسل لها باقات الورد، دون ذكر أي تفاصيل بشأن مرضها والأزمة الصحية التي تعرضت لها.