شاتاي أولوسوي وعايشة توران يتألقان في المؤتمر الخاص بـ "نتفلكس"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعد الجمهور التركي لعرض أولى حلقات مُسلسل "المُحافظ" وهو أول الأعمال التركية من إنتاج شركة نتفلكس العالمية يوم الجمعة الموافق الـ 14 من ديسمبر الحالي.

وبهذا الخصوص عقدت شركة نتفلكس يوم أمس مؤتمرا صحفيا في قصر تشيراغان بمدينة اسطنبول حضره بطلا العمل النجم شاتاي أولوسوي والنجمة عايشة توران.

وأشادت توران والتي تألقت خلال المؤتمر بإطلالة من اللون الأبيض مُرتدية توبا كشف عن بطنها، وتنورة باللون نفسه مع حزام باللون الأسود فوقهما بليزر باللون الأبيض أيضًا بشركة نتفلكس، إذ قالت إن التصوير لم يكن يستمر لأكثر من 12 ساعة، ووصفت بيئة العمل بـ "المريحة" وتمنت توفير نفس هذه البيئة عند تصوير الأعمال من إنتاج محلي.

ومن جانبه قال أولوسوي والذي تألق بإطلالة كاجوال بسيطة إن المسلسل يحمل طابعا خياليا دراميا، وسيقدم النجم التركي شخصية البطل الخارق" هاكان "فيما ستقدم توران شخصية" ليلى".

وكشف مسؤول شركة نتفلكس عن وجود موسم ثان سيضم كلا من بوران كوزوم و انجين اوزتورك، وتحدث عن المسلسل التركي الثاني والذي تنوي الشركة إنتاجه ومن المقرر أن يكون من بطولة النجمة بيرين سات كاشفًا أنه سيكون مبنيا على الخيال أيضًا.

وعن مسلسل بيرين سات كانت "كيلي لوجينبيل" وهي مسؤولة في نتفلكس صرحت: "في البطولة توجد امرأة بطلة (بطلة بمعنى Hero) والتصوير سيكون خارج إسطنبول".

فيما صرحت الصحفية رنيني :"عند الإعلان عن مسلسل بيرين سات لنتفلكس قمت بمزحة "Cat Woman" (المرأة القطة) .. هل تريدون أن يصبح الموضوع حقيقيا؟"

يُشار إلى ان النجمة التركية بيرين سات كانت أعلنت عن مشاركتها في مسلسل من إنتاج نتلفكس مُعبرة عن سعادتها من خلال فيديو نشرته عبر حسابها في إنستغرام.