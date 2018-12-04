فيفي عبده تكشف موعد عودتها للرقص.. وتؤكد: أصبحت "دبة" لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن عودتها للرقص الشرقي بالحفلات اللايف لأول مرة بعد غياب طويل، موضحة أنها ستعود بحفلين ضخمين مع النجمين محمد فؤاد وحكيم في ليلة رأس السنة القادمة.

وأوضحت فيفي أن ابتعادها عن الرقص وإحياء الحفلات ودخولها عالم الدراما التلفزيونية كان سببًا في سمنتها، وأنها أصبحت فجأة مثل "الدبة" بحسب وصفها وهو ما أصابها بالحزن، مشيرة إلى أنها ندمت على ترك الرقص؛ لأنه في دمها وأكثر شيء تحبه بحياتها.

وأكدت الراقصة المصرية الشهيرة في مقابلة تلفزيونية أنها لم تبتعد عن العمل الفني؛ ولكنها منشغلة حاليًا بعالم السوشال ميديا، وأصبحت تتواصل مع جمهورها من خلاله، لافتة إلى أنها دخلته من الأساس لمواجهة التضليل الذي يحدث عليه.

وكشفت عبده أنها تعرضت لموقف سيء بسبب تضليل مواقع التواصل، إذ كانت في دبي وتم نشر خبر وفاتها ؛ ما أصاب بناتها بالذعر، وعندما اتصلن بها، كانت نائمة فصدقن الخبر واتصلن بالفندق الذي قام بكسر باب الغرفة عليها للتأكد من أنها مازالت حية، لافتة إلى أنه من وقتها قررت اقتحام عالم مواقع التواصل.

وشددت الراقصة المصرية الشهيرة على أنها أول من أدخلت إنستغرام وسناب شات إلى مصر حيث قبل استخدامها لهما كانا مغمورين ومشهورين فقط بالخليج، لافتة إلى أن لديها خطوطا حمراء بالسوشال ميديا وترى أنه ليس كل ما يحدث بحياة الفنانة يجب أن يظهر، ويجب مراعاة أن هناك أبناء وبنات صغارا يشاهدون ما ينشره النجوم.

وأشارت إلى أنها طوال عمرها الفني ترقص على أغان خليجية وعراقية ومن كل البلاد وليس فقط عند دخولها السوشال ميديا، مشيرة إلى أنها تعشق أغاني الفنانة أحلام القديمة خاصة وتحبها كإنسانة.

ونفت فرضها لابنتها عزة مجاهد على الوسط الفني، لافتة إلى أنها لا تساعدها؛ لأنه لا يمكن فرض أحد على الجمهور والمخرجين هم من يطلبونها بالأدوار المناسبة لها.