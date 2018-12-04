4 خطوات تساعدك على حجز تذكرتك "أونلاين" بأقل تكلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

مع قرب موسم الإجازات و السفر للاستمتاع برفقة أسرتك ، يبحث راغبي السفر عن أفضل العروض المقدمة من شركات الطيران، و قد يفاجئ البعض أن سعر التذكرة يختلف من شخص لآخر على الرغم من وجودة على نفس الرحلة و الدرجة أيضا، خاصة في هذا التوقيت والذي يكون أعلى سعرًا عن باقية شهور السنة.

وفيما يلي، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" 4 خطوات تساعدك على حجز تذاكر الطيران أونلاين بأقل الأسعار، بحسب ما جاء في موقع صحيفة جارديان البريطانية.

1- الحجز قبل ميعاد السفر بفترة:

تعلن شركات الطيران عن مقاعد بأسعار مخفضة خلال مواسم العطلات والأعياد خاصة لمن يحالفه الحظ و يقوم بالحجز مبكرا ،كما أن الحجز المبكر يساعدك فى اختيار المقعد المفضل خاصة عندما تكون الرحلة جماعية أو عائلية،كما أن هناك شركات اقتصادية تتميز بتكلفتها المنخفضة،و لكن فى بعض الأوقات تعلن بعض الشركات عن اسعار خاصة جدا للمقاعد المتبقية على الرحلة و فى هذه الحالة تأخر حجز التذكرة يكون بالغ الفائدة و لكنها لا يجب تركك الأمر للصدفة.

2- البحث في أكثر من موقع إلكتروني:

يمكنك الاستفادة من مواقع الحجز عن طريق الإنترنت التى تساعدك فى الوصول إلى المزيد من العروض المقدمة و الأسعار المخفضة ،فضلا عن معرفة جميع المعلومات التى تحتاج لمعرفتها كمدة الرحلة ونوع الطائرة أو فترات التوقف خاصة فى الرحلات التى تستغرق ساعات طويلة.

3- الاستفادة من نقاط الاميال:

تختلف أسعار تذاكر الطيران فى بعض الدول تختلف على حسب أيام الأسبوع و على مدار ساعات اليوم، مما يمكنك من تقديم أو تأخير موعد التذكرة للتمتع بأفضل الأسعار،و يمكنك أيضا الاستفادة من المكافئات التى تقدمها بعض الشركات للسفر على خطوطها عن طريق الأميال المجانية التى تمكنك من الحصول على أسعار مخفضة و درجة أعلى فضلا عن الانتظار فى الصالات المميزة و الاستمتاع بمقعد خاصة فى الرحلات التى تكون مزدحمة، بالإضافة للفنادق و شركات السيارات التى يتم استئجارها من المطار و التى تكون مرتبطة بشركات الطيران بعقود و اتفاقيات.

4- توفير المال:

يمكنك توفير المزيد من المصروفات فى حالة شراء تذكرة الطيران و حجز الفندق و خدمة تأجير السيارات من مصدر واحد أو شركة سياحة واحدة، مما يساعدك أيضا فى الحصول على سعر مخفض سواء من على الإنترنت ،أو الشركات السياحية و الطيران.