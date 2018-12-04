"الألوان الفاتحة تعطى احساس بالإتساع".. 6 نصائح لتصميم ديكور منزلك بنفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

قبل أن تلجأ لمهندس ديكور يصمم لك ديكور منزلك مقابل أجر بالغ التكلفة، يمكنك أن تلقي نظرة على بعض النصائح التالية:

يقدم لك الخليج 365 6 نصائح هامة لديكور منزلك وفقًأ لموقع "فريش هوم".

1- الغرف الصغيرة

هناك حيلة جيدة لجعل الغرف الصغيرة تبدو أكبر حجمًا مثل دهنها بطلاء فاتح مثل الأبيض، أو كما يمكنك الاستعانة بالمرايات إذا كانت الغرفة صغيرة جدًا يعطي الوهم البصري بأن المساحة تبدو أكثر اتساعًا.

2- زين الجدران

إذا كنت تملك مساحة كبيرة من الجدران غير المنقوشة ومطلية بلون واحد، يفضل أن تستعين بلوحات فنية تتناغم مع ألوان وأسلوب الشقة لتعطيها حيوية وجمال، كما يمكن أيضًا استخدام نقوشات مصممة وجاهز للطبع على الحائط بمساحة معينة تضفي جمالًا لمنزلك.

3- اجعل شقتك تعكس شخصيتك

إذا سئلت أي مصمم ديكور سيخبرك أن أفضل طريقة هي جعل منزلك يسبهك ويشبه شخصيتك.

فلا جاعي للتخلص من الأشياء القديمة التي قد تعتقد أنها ليست أحدث صيحة، أو أن تتخلى عن ألوانك المفضلة لمجرد أنها لا تواكب الموضة.

4- الأغطية

من المهم أن تستعين بالأغطية الواقية في ديكور منزلك، خاصة للغرف التي يتم استخدامها بشكل متكرر، وبسهولة يمكن تنسيق ألوانها وأسلوبها مع ديكورات منزلك، لكن لابد من اعتمادها حتىتحافظ على أثاثك حتى سجاد منزلك، من التهالك.

وتمشل أنواع الأغطية أنواع كثيرة، منها للأريكة والمسجاد والأرضية وأخرى للكراسي.

5- السلة الخوص

اقناء السلة الخوص من أكثر الأفكار الجيدة لإضفاء مساحة تخزين، خاصة في المنازل الصغيرة، وفي الوقت نفسه، بدون تشويه لديكور منزلك.

6- الق نظرة على ما لديك أولًأ

قبل الجري إلى التجر لاقتناء أشياء جديدة أنظر فقط أولًا لما لديك، ربما يكن ليدك عربات قيدمة لعبة، أو أطباق فضو، والتي يمكن أن تستعين بها كقطع ديكورية، إضافة إلى المفارض القديمة والصناديق الخشبية الصغيرة، كل هذا قد يساعدك في عمل ديكورات جديدة بلمسات بسيطة.