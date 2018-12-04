"اللي بنعمله غلط".. 10 معتقدات خاطئة عن "نزلات البرد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

"أمطار ورياح شديدة"، هكذا حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الـ72 ساعة المقبلة، والتي تشهد بداية فصل الشتاء، ويتزامن انتشار الإصابة لنزلات البرد، لهذا يقول الدكتور محمود السعداوي -رئيس قسم أمراض الصدر بكلية الطب بجامعة الزقازيق- إن هناك بعض التصرفات غير الصحيحة يفعلها الناس، بناءً على معتقداتهم الخاطئة عن نزلات البرد.لذلك إليك 10 معتقدات خاطئة عن الإصابة بالبرد، وهي:

1- تجنب تناول البيض واللبن والسمك

على عكس ما هو شائع، فإن البيض واللبن والسمك، من الأطعمة التي تساعد على علاج البرد، وذلك لاحتوائهم على البروتينات اللازمة لتقوية المناعة والتخلص من الفيروس المسبب للبرد.

2- المشروبات الساخنة تهدئ البرد

بخلاف ما هو مُعتقد، فإن تناول المشروبات عامةً، والساخنة خاصةً، تزيد من نزلات البرد والسعال وإفرازات الأنف.

3- المضاد الحيوي يعالج نزلات البرد

المضاد الحيوي يعالج البكتيريا فقط، والفيروسات هي السبب الرئيسي للإصابة بنزلات البرد، وأشهرها فيروس "الكورونافيروس والرينوفيروس".

4- شوربة الدجاج تعالج نزلات البرد

تناول شوربة الدجاج يمكن أن يساعد على الحد من التهاب الحلق، لكنه لا يعالج نزلات البرد كما هو شائع.

5- الخروج بالشعر مبلل

الشعر أو الملابس المبللة لا يمكن أن تصيبك بنزلات البرد، فالسبب الوحيد للإصابة به هو الفيروس المسبب لها.

6- نزلات البرد تستمر لأسابيع

تستمر نزلة البرد من 5 إلى 7 أيام فقط، وإذا استمرت لأسابيع فهذا قد يكون بسبب تكرار الإصابة بعدوى البرد.

7- ارتداء المعطف يحمي من الإصابة بالبرد

ارتدار المعطف يجلب لك الدفىء، لكنه لا يحميك من الإصابة بنزلة برد.

8- الاعتقاد أن نزلة البرد هي"الأنفلونزا"

تتشابه أعراض مرض "الأنفلونزا" ونزلة البرد، لكنهما مرضان مختلفان. الفيروسات المخاطية هي سبب الإصابة "بالإأفلونزا"، وفيروسات "الكورونافيروس والرينوفيروس" هما أشهر الفيروسات المسببة لنزلة البرد.

9- نزلات البرد تأتي بسبب الجو البارد

يكثر انتشار فيروس البرد في فصلي الصيف والخريف، إلا أن الجو البارد ليس له علاقة بالإصابة بنزلات البرد.

10- "فيتامين سي" يعالج نزلات البرد

"فيتامين سي" يساعد على الوقاية مننزلات البردقبل الإصابة بها، لكنه لا يعالجها.