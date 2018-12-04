فساتين سهرة سوداء اختارتها النجمات العربيات في 2018 من الأجمل؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 05:08 مساءً - عام 2018 كان حافلًا بالمناسبات وبالمهرجانات الكبيرة، وقد شاهدنا النجمات العربيات في اطلالات مميزة تألقنَ بها في تصاميم فساتين السهرة المختلفة في هذه المناسبات، وبالرغم من التنوع الكبير الذي شاهدناه، غير أنّ اللون الأسود بقي سيّد الألوان، وخيار النجمات الأول على فساتين السهرة، فمَن التي بدت أجمل والأكثر أناقة؟



فستان السهرة الأسود خيار النجمات الأول:



اللون الأسود من المعروف عنه أنه من الأجمل والأكثر فخامة، ولاسيما على فساتين السهرة، حيث له جاذب خاص، وتختاره النساء أيضًا بسبب قدرته على إخفاء عيوب الجسم، وجعل القوام يبدو أكثر رشاقة، وهذا العام كان خيار عدد كبير من النجمات العربيات، وإليكِ بعض الأمثلة.



درة زروق في فستان سهرة أسود من طوني ورد:



في مهرجان كان السينمائي لعام 2018، شاهدنا درة زروق في عدد من الاطلالات المميزة، لكنّ اطلالتها في فستان أسود اختارته من طوني ورد Tony Wrad لفتت نظرنا بشكل خاص، حيث بدت فيها مثل الملكات، ولاسيّما أنّ قصّة الفستان لاءمتها بطريقة مثالية، وتنسيقها للمجوهرات والاكسسوارات كان موفقًا أيضًا.





مايا دياب في اطلالة دراماتيكية في الفستان الأسود:



جميعنا نعرف أنّ خيارات مايا دياب في الموضة دائمًا تكون غريبة ولافتة، وهذا ما دفعها لاختيار فستان أسود ذي طابع دراماتيكي من المخمل، من تصميم “نيكولا جبران” Nicolas Jebran بقصة مكشوفة الأكتاف لحفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام، وقد بدا الفستان مميزًا عليها وعلى قوامها الممشوق.







ياسمين رئيس في اطلالة مبتكرة في فستان من باسيل سودا:



شاهدنا النجمة المصرية ياسمين رئيس مؤخرًا في مهرجان القاهرة السينمائي، في فستان بتصميم مبتكر من باسيل سودا Basil Soda، بدت اطلالتها فيه مزيجًا بين الأناقة والعصرية، حيث إنّ أكتاف الفستان بارزة وأكمامه مصنوعة من الجلد، وقصته تشبه ذيل السمة التي ناسبت قوامها الطويل.





نانسي عجرم في اطلالة لافتة في فستان أسود من جورج حبيقة:



اختارت نانسي عجرم في بداية هذا العام، اطلالة أنثوية جاذبة في فستان من الدانتيل من “جورج جبيقة” Georges Hobeika، تصميمه عند الصدر مميز، وله عند الرقبة ما يشبه العقد الأسود، وقد بدت جميلة وناعمة.





اطلالات لافتة للنجمات العربيات في فساتين السهرة السوداء في عام 2018، شاهدي الصور واختاري الأجمل والأكثر أناقةً برأيِك.

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