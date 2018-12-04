سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا في 3 إطلالات في ديو المشاهير!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 05:08 مساءً - تم عرض أولى حلقات برنامج ديو المشاهير Celebrity Duets مساء أمس على شاشات التلفزيون، وكانت ضيفة الحلقة سيرين عبد النور التي اختارت 3 اطلالات متنوعة ورائعة أطلت بها على المسرح، وأشعلت بها وسائل التواصل الاجتماعي، وإليكِ التفاصيل.



3 اطلالات لـ سيرين عبد النور في برنامج ديو المشاهير:



اختارت سيرين عبد النور مساء أمس 3 اطلالات متنوعة ولافتة فيها لمسات من العصرية ومن الكلاسيكية في الوقت ذاته، حيث شاهدناها في البدلة الرسمية، وفي الفستان الميدي، وفي فستان السهرة الماكسي.





سيرين عبد النور في بدلة باللون الأبيض من زهير مراد:



أول اطلالة اختارتها سيرين عبد النور كانت عبارة عن بدلة رسمية باللون الأبيض من مجموعة “زهير مراد” Zuhair Murad، مؤلفة من جاكيت بليزر مزين بالشراريب، وبنطلون بقصة مستقيمة. وقد أكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف، وحزام معدني على الخصر.





فستان ميدي من توم فورد ثاني اطلالات سيرين عبد النور:



أما للاطلالة الثانية فقد اختارت سيرين عبد النور فستان ميدي من المخمل الأسود من “توم فورد” Tom Ford بقصة مستوحاة من الستينيات، مع ياقة وأطراف أكمام باللون الأبيض، وقد نسقت مع الفستان حذاءً أسود بكعب عالٍ، وأقراطًا ماسية ناعمة.





سيرين عبد النور متألقة في فستان سهرة أسود:



اختتمت سيرين عبد النور السهرة في فستان سهرة باللون الأسود، حمل توقيع “زهير مراد” Zuhair Murad أيضًا مصنوعًا من قماش الشيفون المطرز بالخرز والترتر الأسود البراق، وبقصة ذيل السمكة الجذابة، وبأكمام طويلة، وقد اختارت معه أقراطًا ماسية بارزة.





اطلالات مميزة تألقت بها سيرين عبد النور في أولى حلقات برنامج ديو المشاهير Celebrity Duets، شاهدي الصور واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.

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