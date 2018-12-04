نجمات تألقن بأزياء لماعة .. استلهمي إطلالة حفل عيد الميلاد منهن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 05:08 مساءً - قبل أعوام قريبة، كانت الأزياء اللماعة، سواء المعتمدة على قماش اللاتكس او التطريز بالترتر والجليتر، خياراً لا تعتمده السيدات، أما في عام 2018 يبدو أن المعايير اختلفت وأصبحت أيقونات الموضة من النجمات والمدونات يعتمدن هذه الصيحة بجرأة وأناقة تُحسب لهن.



ويعود سبب ظهور هذه الموضة إلى أن أزياء حقبة الثمانينات والتسعينات المميزة بالجرأة و القطع البراقة و الإكسسوارات القوية، تسيطر على روح أزياء هذا العام، أغلب مصممي الأزياء استلهموا اتجاهات موضة 2018 من تلك الحقبات، ولكن ما عزز هذه الصيحة الجريئة هي اختيارات النجمات.

نجمات عالميات تألقن بصيحة الأزياء اللماعة نبدأ بالشقيقات كارداشيان، اللواتي نسقن الأزياء اللمّاعة بكل أشكالها. اعتمدت كل من كايلي (21 عاما) وكيندال جينر (23 عاما) خلال أعياد ميلادهما لهذا العام فساتين مثيرة مطرزة بالكامل. أما شقيقتهما الكبرى كورتني فقد اعتمدت فستاناً أزرق قصيراً ومكشوفاً من قماش مطرز بالجليتر، ونتذكر في بداية العام الفستان الذهبي الذي اعتمدته كيم كارداشيان بتوقيع علامة فيرساتشي التي تتصدر موضة الأزياء اللماعة.



نذهب إلى الشقيقتين بيلا وجيجي حديد، اللتين تألقتا عدة مرات بـ فساتين مطرزة بالترتر الذهبي بالكامل، ورغم جرأة الاختيارات إلا أنهما بدتا في غاية الأناقة لمحاكتهما في حفل الكريسماس المقبل. الفساتين اللمّاعة ليست بعيدة عن الأزياء الملكية رغم جرأة هذا الخيار، إلا أنه راقِ بالدرجة التي تجعله اختياراً للدوقات، واعتمدت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون فستاناً فضياً مائلاً للأزرق الفاتح، مرصعاً بالترتر، أما ميغان ماركل، دوقة ساسكس، لم تعتمد هذه الصيحة بعد.



ونعود لنجمات الفن اللاتي تبارزن خلال هذا العام بـ فساتين لماعة جريئة، مثل جينفر لوبيز، بيونسيه، وسيلينا غوميز، وغيرهن. نجمات عرب اعتمدن صيحة الملابس اللمّاعة ظهرت الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، بتنورة قصيرة مرصعة بالترتر الفضي و نسقتها مع قميص ستان أرجواني داكن، ثم اعتمدت نفس الصيحة باعتماد توب من الترتر الفضي مع تنورة شفافة سوداء.



اتفقت عدد من النجمات ومدونات الموضة على اختيار السترة المرصعة بالترتر، سواء باللون الفضي أو الذهبي أو حتى الأسود البراق.