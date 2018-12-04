كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 04:40 مساءً - محمد يوسف يرفع شعار "لا للراحة" في الأهلي ووليد سليمان ينتظم في المران استعدادًا للجونة

الأهلي

قرر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش دون راحة في إطار منافسات الدوري المصري.

الأهلي يلاقي طلائع الجيش يوم الأحد المقبل ضمن منافسات المسابقة المحلية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر تدربياته في الرابعة عصرًا اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الجونة غدًا ضمن مؤجلات الجولة السابعة.

وعقب نهاية المران يعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقاً للمبيت بأحد الفنادق.

وينتظم وليد سليمان، لاعب الفريق اليوم في المران الجماعي، بعد الغياب عن المشاركة في التدريبات الجماعية عقب مواجهة بتروجيت الأخيرة، وذلك بعد معاناته من إجهاد عضلي.