كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 04:40 مساءً - "المعلمين" تناقش إجراءات الإعداد لعمرة رجب وشعبان
كتب: محمود الشريف
أكدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه يجرى الآن التجهيز والإعداد لعمرة شهري رجب وشعبان عن العام الهجري 1440 هـ / 2019 م .
وأوضحت هيئة المكتب في اجتماعها اليوم الثلاثاء ، أنها اتخذت قراراً بضرورة تفعيل غرف عمليات متابعة مشكلات المعلمين على مستوي الجمهورية ، مضيفةً أنه سيتم تعميم القرار على جميع النقابات الفرعية ، والتي بدورها ستقوم بتعميمه على اللجان النقابية .
شكرا لقرائتكم خبر عن "المعلمين" تناقش إجراءات الإعداد لعمرة رجب وشعبان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .