كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 04:40 مساءً - "المعلمين" تناقش إجراءات الإعداد لعمرة رجب وشعبان

كتب: محمود الشريف

أكدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه يجرى الآن التجهيز والإعداد لعمرة شهري رجب وشعبان عن العام الهجري 1440 هـ / 2019 م .

وأوضحت هيئة المكتب في اجتماعها اليوم الثلاثاء ، أنها اتخذت قراراً بضرورة تفعيل غرف عمليات متابعة مشكلات المعلمين على مستوي الجمهورية ، مضيفةً أنه سيتم تعميم القرار على جميع النقابات الفرعية ، والتي بدورها ستقوم بتعميمه على اللجان النقابية .