كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 04:40 مساءً - مران الزمالك .. تعليمات خاصة من جروس للاعبين.. غياب "الونش" وفقرة قوية للحراس

الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري المصري.

الزمالك يواجه المصري يوم الخميس المقبل، في تمام السابعة مساء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، المؤجلة من الجولة الحادية عشر بالمسابقة المحلية.

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا بملعب النادي.

وحرص جروس علي التحدث مع اللاعبين في بعض النقاط التكتيكية المعينة التي ينوي تدريبهم عليها استعدادًا لتنفيذها.

كما طالب جروس اللاعبين بالالتزام والاجتهاد في المران وضرورة الفوز على المصري ومواصلة مشوارهم نحو تصدر جدول ترتيب الدوري.

وخصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية بالكرة خلال مران الفريق اليوم، وأجرى جروس تقسيمة قوية بين اللاعبين تحت إشرافه.

وعقب هذه الفقرة قام المدير الفني بعمل فقرة تكتيكية تم خلالها تنفيذ بعض الجمل الفنية المعينة، تمهيدًا لتطبيقها في الفترة القادمة، حيث أشرف عليها الجهاز المعاون له بيير شومان المدرب العام وأيمن عبدالعزيز المدرب المساعد.

كما خصص جورتز مدرب حراس المرمى فقرة تدريبية لحراس الفريق على هامش مران الفريق، حيث أحضر صدادات تم تدريب الحراس من خلالها على سرعة رد الفعل.

وحصل محمود حمدي "الونش" على إذن بالغياب عن المران، من الجهاز الفني للحصول على راحة من التدريبات.

ويؤدي اللاعب برنامجا تأهيليا وعلاجيا للتعافي من الإصابة التي تعرض لها بمعسكر المنتخب.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يأتي المصري في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.