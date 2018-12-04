كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 04:40 مساءً - ميسي وكريستيانو يجتمعان في مدريد

ميسي وكريستيانو

يلتقي الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من جديد في إسبانيا، وتحديداً على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم الأحد المقبل.

كريستيانو رونالدو رحل عن ريال مدريد الصيف الماضي، بعد 9 سنوات في البيت الملكي، ولم يجتمع بنظيره ميسي من جديد في الكلاسيكو.

صحيفة "آس" الإسبانية، أكدت بأن الثنائي الأفضل في كرة القدم خلال السنوات العشر الأخيرة، سيجتمعان سوياً بمدرجات ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم الأحد المقبل، لمشاهدة نهائي كوبا ليبارتادوريس.

وستُلعب مباراة نهائي كوبا ليبارتادوريس، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بعد المشاكل التي حدثت في الأرجنتين من جانب جماهير ريفربليت تجاه لاعبي بوكا جونيورز "تابع من هنا".

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن ميسي قد حصل على تذكرة لدخول المباراة، التي ستشهد تواجد العديد من المدربين والشخصيات العامة، كما أن كريستيانو سيعود من جديد لمدريد منذ رحيله في الصيف، ولكن هذه المرة كزائر فقط.

وأشارة الصحيفة إلى ان إتحاد أمريكا الجنوبية، سيمنح معاملة تفضيلية لكلاً من ميسي وكريستيانو، رغم أن الثنائي لم يطلبا أي شئ خاص بضيافتهم، سيكون كلاً منهم مجرد مشاهد فقط.

كريستيانو سيخوض مباراته المقبلة يوم الجمعة مع يوفنتوس أمام إنتر، بينما ميسي سيلعب السبت في كتالونيا أمام إسبانيول في ديربي برشلونة.