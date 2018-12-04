كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 04:40 مساءً - وزير الرياضة يكرم بطل العالم لرفع الأثقال محمد إيهاب كأفضل رياضي عربي

محمد إيهاب





كرم الاتحاد العربي للثقافه الرياضية برئاسة الصحفي اشرف محمود بطل أبطال العالم لرفع الأثقال محمد ايهاب لاختياره أفضل لاعب رياضي عربي لحصوله عام 2018 عن (ذهبيتين بدورة العاب البحر المتوسط برقم جديد وصدارة التصنيف العالمى وزن77 كجم و ذهبية وفضيه وبرونزيه ببطولة العالم للكبار برقم عالمى جديد وزن"81 كجم". وقام وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى بتكريمه بحضور الكابتن محمود كمال رئيس الاتحاد المصرى لرفع الاثقال و أعضاء الاتحاد المصرى للثقافه الرياضية.

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