كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 04:40 مساءً - كواليس مشهد شنق الفنانة شيرين رضا فى لدينا أقوال أخرى
أظهر مقطع فيديو، كواليس مشهد الشنق الذى أدته الفنانة شيرين رضا، فى مسلسل “لدينا أقوال أخرى”.
وكشف مقطع الفيديو، الذى شاركته شيرين رضا، عبر حسابها على انستغرام، كواليس مشهد الشنق حيث بدت شيرين وهي تضحك أثناء تصوير المشهد.
وعلقت شيرين علي الفيديو بقولها:” كواليس لدينا أقوال أخرى.. مكنتش سهلة عليا بس برضه كان في ضحك وهزار لأخر لحظة وأنا بتشنق”
الجدير بالذكر أن مسلسل “لدينا أقوال أخرى” بطولة الفنانة يسرا، وعرض في رمضان الماضى، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد علي
شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مشهد شنق الفنانة شيرين رضا فى لدينا أقوال أخرى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .