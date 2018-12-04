كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 04:40 مساءً - كواليس مشهد شنق الفنانة شيرين رضا فى لدينا أقوال أخرى

أظهر مقطع فيديو، كواليس مشهد الشنق الذى أدته الفنانة شيرين رضا، فى مسلسل “لدينا أقوال أخرى”.

وكشف مقطع الفيديو، الذى شاركته شيرين رضا، عبر حسابها على انستغرام، كواليس مشهد الشنق حيث بدت شيرين وهي تضحك أثناء تصوير المشهد.

وعلقت شيرين علي الفيديو بقولها:” كواليس لدينا أقوال أخرى.. مكنتش سهلة عليا بس برضه كان في ضحك وهزار لأخر لحظة وأنا بتشنق”

الجدير بالذكر أن مسلسل “لدينا أقوال أخرى” بطولة الفنانة يسرا، وعرض في رمضان الماضى، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد علي



