الصور الرسمية الأولى لحفلي زفاف بريانكا تشوبرا ونيك جوناس

نشرت الفنانة الهندية بريانكا تشوبرا الصور الأولى لزفافها على نيك جوناس، الذي يصغرها بعشرة أعوام، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، في حفليهم المسيحي والهندوسي بمدينة جودبور الهندية، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتدت العروس في الزفاف المسيحي، السبت الماضي، فستانًا من دار الأزياء الأمريكي رالف لورين، استغرق تنفيذه نحو 1826 ساعة، فيما ارتدى العريس بدلة من المصمم نفسه.

كما احتفل الثنائي الأحد الماضي بالزفاف على الطريقة الهندية، وارتدت العروس الزي الهندي التقليدي باللون الأحمر من المصمم الشهير سابياساتشي موخرجي، مضيفًا تفاصيل مستوحاة من الغرب، فيما ارتدى جوناس رداء باللون البيج وحذاء ذهبي.

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