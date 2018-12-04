بالصور| أحمد فهمي ممازحا هنا الزاهد: "لو ربنا كان خلقك حصان"

أصبح النجم أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، أحدث "كابلز" في الوسط الفنى بعد خطبتهما قبل 4 أشهر، ويشتهر فهمي بخفه الظل والطابع الكوميدي والتي بدت واضحة من خلال أدواره وأعمالة الفنية.

ومازح "فهمي" خطيبته هنا عن طريق نشره صورة على صفحته الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، لحصان يشبه ذيله شعر هنا الأصفر الكيرلي الذي يتميز بكثافته الطبيعية وطوله المميز.

وعلق "فهمي" على الصورة، قائلًا: "هنا الزاهد لو ربنا كان خلقها حصان، لترد عليه هنا قائلةً: "هموت".

وانهالت التعليقات علي الصور فور نشرها من قبل المتابعين والمعجبين، مشيدين بخفة الظل الذي يتمتع بها فهمي.

وعلق حساب يدعي لأحد المعجبين ممازحًا فهمي، قائلاً:"إنت جاحد ياجدع.. طب لو إنت بقي كان ربنا خلقك إية"، مشيرًا لهنا بتعليقه.. "نستني رد هنا الزاهد".

وعلق آخر:"طب والله كنت هقول شبه هنا من قبل ما أشوف تعليقك".

وعلقت آخرى مشيدة بجمال هنا، قائلةً:"هتكون أحلى حصان ده ولا إية".

وأضافت آخرى:"انتوا الإتنين عسل ومشكلة في نفس الوقت:".

ويذكر أن شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، الذي أُقيم في دار الأوبرا، الظهور الأول لهما في مناسبة فنية بعد الخطبة.

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