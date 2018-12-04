أول ظهور لابنة مي عمر من المخرج محمد سامي.. فمن تشبه أكثر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف المخرج المصري محمد سامي، عن أول صورة لابنته "سيلين"، من زوجته الفنانة مي عمر، التي وضعتها منذ عدة أشهر.

ونشر سامي صورة له وهو يحمل ابنته، عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، وعلق عليها قائلًا: "أنا والجميلة سيلين سامي".

وفور نشر سامي للصورة، انهالت التعليقات من جانب متابعيه، الذين أبدوا إعجابهم بجمالها وبراءتها، وتسابق كثيرون في إبداء رأيهم حول الشبه بينها وبين والديها.

وقال أحد المتابعين: "تشبه مي كتيررر"، بينما علق اَخر "عين وحواجب أمها وبوق ومناخير أبوها".

يُذكر أن سيلين هي الطفلة الثانية لسامي من الفنانة مي عمر، التي وضعتها في أبريل الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية.