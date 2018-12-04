الإعدام وبئس المصير.. نهاية تاجر وعامل اغتصابا "معاقة ذهنيا" 12 ساعة بالغردقة

بعد مرور 16 شهرا على واقعة اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا لمدة 12 ساعة على يد عامل وتاجر سيارات في مدينة الغردقة، أسدلت صباح اليوم، محكمة جنايات البحر الأحمر الستار على القضية، وقضت بإعدام المتهمين، وإحالة أوراقهما لفضيلة المفتي.

جاء قرار المحكمة بعد ثبت من خلال التحقيقات التي جرت من قبل النيابة العامة، وأجهزة الأمن في وقت معاصر للواقعة، وبالتحديد في شهر يوليو من العام الماضي، والتي أفادت بأن المتهمين استدرجا الضحية واغتصباها داخل فيلا أحدهما لمدة 12 ساعة، وعقب الانتهاء من الواقعة، حملا الاثنين الفتاة داخل سيارة أحدهما، وألقاها في الشارع وهي مصابة بحالة إعياء شديد، حتى تمكن المارة ورواد المنطقة من نقلها إلى أقرب مستشفى.

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمن، التي جرت تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن تفاصيل الواقعة بدأت بورد بلاغ للمقدم محمود هيبة رئيس مباحث قسم أول الغردقة، بلاغا من أسرة فتاة معاقة ذهنيًا تبلغ من العمر 25 عاما، باختفائها أثناء تواجدهم بالممشى السياحي بالغردقة، خلال فترة قضاء إجازة المصيف بالغردقة.

وعقب تلقي البلاغ، جرى إخطار العميد عصام العزب مدير مباحث المديرية والعميد أسامة حلمى رئيس المباحث، واللذان أمرا بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم محمد توفيق مفتش مباحث القسم والرائد أسامة مهران معاون أول مباحث، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبدأت القوات في فحص كاميرات المحلات التجارية القريبة من مكان اختفاء الفتاة، وبدأت مناقشة العاملين في الفندق، وبعد مرور 24 ساعة من الفحص توصلت القوات إلى وجود الفتاة في إحدى المستشفيات مصابة بحالة إعياء شديد، نتيجة هتك عرضها واغتصابها من قبل مجهولين.

وتبين من تحريات فريق البحث أن شابين استدرجا الفتاة مستغلين عدم معرفتها بالواقع وظروفها الصحية واختفائها من محل إقامة أسرتها، واستدراجها من الممشى السياحي إلى فيلا يملكها أحدهما بمنطقة الهضبة، وتناوبوا اغتصابها لمدة 12 ساعة.

وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان العثور على الفتاة، وبدأت في فحص الكاميرات والمشاهدات وتوصلت من خلال مناقشة الشهود وفحص الكاميرات للسيارة التي كان يستقلها الجناة.

وتوصلت تحريات الرائد أسامة مهران والنقيب لؤي الصياد معاوني مباحث القسم، أن مرتكبي الواقعة هما كل من "صلاح. م" يعمل في مجال النقل السياحي ومتزوج من أجنبية، وسبق اتهامه في قضايا عدة آخرها قضية مخدرات، والمدعو "نبيل. س" تاجر سيارات، حيث جرى ضبطهما واعترفا بارتكابهما الجريمة على النحو المشار إليه.

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