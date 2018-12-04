بالصور| بدافع الغيرة.. فنان يعتدي على صديقته بالضرب أثناء عرض تلفزيوني

اعتدي الفنان الروسي أندري شابارين، صاحب الـ34 عامًا، على صديقته روزاليا رايسون، صاحبة الـ21 عاما، بالضرب المبرح.

وكانت الغيرة هي الشرارة التي اشتعلت بداخله، فور علمه بمعانقتها لرجل آخر أثناء تصوير العرض الروسي الشهير"دوم2"، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

حاول البعض السيطرة على الموقف دون جدوى، حيث أقدم على ضربها أثناء جلوسها على أريكة على الهواء مباشرة، وأصابها باللكمات في رأسها وسط ذهول من الجميع.

وفكرة البرنامج تدور حول قيام المتسابقين ببناء منزل أثناء محاولة العثور على شريك، ثم يتنافس كل ثنائي على المنزل بنفسه.

وقرر مسؤولو العرض طرد "أندري" بعد الحادث، ووفقًا لوسائل إعلام محلية، وتبعته "روزاليا" أيضًا.

ولحبها الشديد له، قررت مسامحته على فعلته، محاولين إصلاح ما جرى إفساده في علاقتهما.

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