كيف تستفيدين من زيت الجزر لبشرتكِ وشعركِ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لأن زيت الجزر يحتوي على مضادات الأكسدة، ويعمل على تحفيز نمو خلايا الجلد، ويحافظ على البشرة والشعر ويخفف من تساقطه، ولهذا السبب يصفه خبراء التجميل للعناية بهما معاً.

ويمنع زيت الجزر ظهور التجاعيد بسبب وجود فيتامين (ج) الذي يعمل على إنتاج الكولاجين في الجسم.

كيف يفيد البشرة؟

لزيت الجزر فوائد عديدة، بيّنتها خبيرة التجميل جنيفر عسكر، من حيث إعطاء لون مشرق وورديّ للبشرة، كما يجدد خلاياها وينعّمها، ويساعد على تبييضها، وإزالة البقع السوداء من الوجه.

كيفية تجهيز خلطاته

وعن كيفية تحضير خلطاته، نصحت عسكر المرأة المهتمة ببشرتها بتحضير قناع الجزر، من خلال تقشيره وطبخه على البخار حتّى يصبح طريّاً، ومن ثم تهرسه جيداً وتضيف ملعقة صغيرة من العسل ونصف ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند له بحسب رغبتها.

أما إذا كانت بشرتها دهنية، فيمكنها استبدال زيت الزيتون بملعقة من عصير الليمون. وإذا كانت بشرتها جافة فيفضّل وضع ملعقتين صغيرتين من الليمون، وترك المزيج حتى يبرد، ومن ثم دهن الخليط على بشرتها مع تجنّب منطقتيْ الفم والعينين، وتركه مدة 15 دقيقة، وحينها تستطيع غسل وجهها بالماء الدافئ، ثم تجفيفه بمنشفة رطبة.

زيت الجزر للشعر

يساعد زيت الجزر على تطويل الشعر في وقت قصير جداً، إذا تم تدليك فروة الرأس به بشكلٍ يومي، أو من مرة إلى مرتين كل أسبوع.

ونصحت عسكر بتقشير الجزر وطحنه جيداً، ثم إضافة ملعقة من زيت جوز الهند، وتوزيعه على الرأس وتدليكه جيداً في الفروة، وبعدها يُشطف الرأس جيداً بعد مرور ساعة من الوقت، مع تكرار هذا الأمر مرتيْن أسبوعياً.

إضافة لما سبق، لفتت عسكر إلى إمكانية استخدام هذا الزيت لتسمير البشرة، فهو يساعد على زيادة إنتاج مادة الميلانين المسؤولة عن لونها خاصة في فصل الصيف. وبالنسبة للشعر يعمل على حمايته من التزييت وإفراز الرائحة الكريهة في فصليْ الصيف والربيع.