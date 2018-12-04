نيك جوناس يحتضن بريانكا شوبرا في جلسة تصوير حميمية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتلّ اسم المُغنّي العالمي الوسيم "نيك جوناس" وزوجته الممثلة البوليوودية "بريانكا شوبرا" عناوين كُبرى الصّحف والمجلّات العالمية مؤخرًا، بسبب احتفالات زفافهما الباذخة التي ما زالت مُستمرّة مُنذ أسبوع.

انطلاقًا من مومباي، مُرورًا بجادبور ووصولًا إلى دلهي، أقام الزّوجان سلسلة من الاحتفالات المُتنوعة بناءً على التّقاليد الهندية، وفي وسط هذه الانشغالات السّعيدة لكلّ من الطّرفين وعائلتيهما، استغلت مجلّة "فوغ" بنسختها الأمريكية مُناسبة عقد قِرانهما، وتوّجت غلافها لشهر يناير من عام 2019 المُقبل بصورتهما، في جلسةِ تصويرٍ أعادتنا إلى القرن الثامن عشر.

في لقطةٍ استثنائية، ارتدت شوبرا فُستاناً بلون الأوف وايت، جاء بفتحة صدر عريضة، اختارته من مجموعة ربيع/صيف 2019 للعلامة المُفضّلة لدى كيت ميدلتون "أليكساندر ماكوين" بينما كانت حافية القدمين، في حين ارتدى زوجها نيك جوناس ملابس الكاجوال بستايل البراري.

أمّا في الصورة الثانية، فخيّم التّناغم والحميمية عليهما، حيث احتضن الحبيبان بعضهما البعض وخاتم زفاف بريانكا الألماسي يلمع في مُنتصف الصورة، علمًا بأنّ جلسة التصوير كانت بتوقيع المُصورة العالمية المُحترفة "آني ليبوفيتز".

يُذكر أنّ نيك جوناس وبريانكا شوبرا بدآ المواعدة منذ عام 2016، وحضرا حفل ميت غالا 2017 سويّاً، علمًا بأنّ نيك تقدّم لخطوبة بريانكا في الصّيف الماضي، وتزوّجا في بداية شهر ديسمبر الجاري.