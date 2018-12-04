طليق رانيا يوسف يعلق لأول مرة على أزمة "الفستان الفاضح!"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج طليق الفنانة المصرية رانيا يوسف، رجل الأعمال طارق عزب، عن صمته، بشأن الأزمة المثارة حول الفستان الجريء الذي ارتدته طليقته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

ونشر طارق خبر تراجع المحامي سمير صبري عن مقاضاته لرانيا، بسبب فستانها الذي وصفه كثيرون بـ"الفاضح"، بعد اعتذارها للشعب المصري عن الواقعة.

وفي أول تعليق له على الأزمة، كتب رجل الأعمال المصري ردًا على الخبر، قائلًا: "ألف مبروك يا رانيا وربنا يوفقك ويكرمك"، ليخلف كل الآراء التي تكهنت بهجومه عليها عقب الواقعة التي تشغل الرأي العام في مصر حتى وقتنا هذا.

وكان طارق عزب انفصل عن زوجته رانيا، في شهر يونيو الماضي، بعد زواج دام 6 سنوات.

ويأتي تنازل المحامي سمير صبري وعدد من زملائه عن بلاغاتهم ضد الممثلة المصرية، بعدما أبدت الأخيرة ندمها على ارتداء هذا الفستان، مشيرة إلى أن التقدير خانها وأنها لم تتوقع حدوث هذه الضجة، ووجهت اللوم إلى المصورين الذين التقطوا لها الصور بطريقة تسببت في صدمة الجمهور.

يذكر أن إطلالة رانيا يوسف في حفل ختام المهرجان، الخميس قبل الماضي، كانت عبارة عن فستان أشبه بـ"المايوه"، تسببت في إثارة الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصدرت محركات البحث و"تويتر".