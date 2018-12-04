6 فيتامينات ومعادن تخلِّصُكِ من القلق.. وتمنحُكِ الاسترخاء

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع تحول مشاعر القلق والتوتر لواحد من أكثر أنواع الاضطرابات النفسية شيوعاً في كثير من الدول خلال الآونة الأخيرة، بات من الضرورة التعامل بجدية مع تلك المشكلة حتى لا يكون لها تأثيراتها وعواقبها الأشد ضرراً بالإنسان في مراحل لاحقة.

وأوصى خبراء بهذا الخصوص بضرورة الاستعانة ببعض الفيتامينات والمعادن التي من شأنها المساعدة على التخلص من حالة القلق والعيش بشكل أكثر استرخاءً.

وأوضح الخبراء أن القلق قد ينجم عنه مشكلات أخرى، منها: الذعر، الخوف، سوء التركيز، فقدان الشهية، إفراز العرق، الأوجاع والآلام وقد يتسبب في الصداع النصفي، بالإضافة إلى الإضرار بالجهاز المناعي والمساهمة في الإصابة بمشكلات صحية منها أمراض القلب، ومشكلات متعلقة بالهضم وأخرى ذات صلة بالالتهابات.

ولفت الخبراء إلى ضرورة الاستعانة بـ 6 عناصر أساسية للوقاية من كل هذه الأخطار، وهي:

المغنيسيوم

وهو مطلوب جداً لتنشيط الخلايا والنّاقلات العصبية، ويمكن تعزيز مستوياته في الجسم من خلال تناول عُشب البحر، نخالة القمح، خميرة البيرة، الحنطة السوداء، جوز الهند برازيلي المنشأ، الكاجو ودبس السكر.

فيتامين باء

وهو مفيد جداً في مكافحة مشاعر التوتر، القلق، الاكتئاب وتراجع الحيوية، ويمكن زيادة نسبة هذا الفيتامين بالجسم من خلال الإكثار من تناول اللحوم، المكسرات، الحبوب الكاملة، خلاصة الخميرة، البيض، جنين القمح والأرز البني.

نبتة الجينسنغ

عشبة مميزة للغاية وتحظى بفعالية كبرى في تعزيز الوظائف الإدراكية، الذاكرة، مستويات الطاقة، الحالة المزاجية وهي مثالية لإكمال حياتنا المزدحمة.

مكملات زيت السمك: تلعب زيوت السمك الغنية بأحماض أوميغا 3 دوراً كبيراً في سبيل الحفاظ على صحة الدماغ، ومعروف عنها كذلك دورها في الحد من القلق والتوتر.

مكمل 5HTP الغذائي

يصنع من حمض تريبتوفان الأميني، ويستخدم في الغالب لمعالجة كل من يعاني من القلق، التوتر، النوم، مستويات الطاقة وكذلك الصداع النصفي.

حمض L-theanine الأميني

يوجد بشكل أساس في الشاي (الأسود والأخضر)، ويساعد بشكل كبير على الشعور بالاسترخاء والهدوء، فضلاً عن فعاليته في المساعدة على النوم، وتعزيز صحة الدماغ، خفض ضغط الدم ومكافحة العدوى.