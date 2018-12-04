أسيل عمران: لست مستعدة للحب.. وأنا طمّاعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت الفنانة السعودية، أسيل عمران، ألبومها الأول "خجلانة" عام 2007 بعد مشاركتها في برنامج نجم الخليج الذي بث في العام نفسه، وعقبه عدد من الألبومات الغنائية.

وتابعت عمران مشوارها متنقلة بين التمثيل والغناء، ولتشارك بالعديد من الأعمال الدرامية الخليجية منها "لو باقي ليلة" و"أكون أو لا". وهي تستعد حاليًا لتصوير فيلمها الأول خلال الأيام القليلة القادمة.

وأسيل هي الأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران، ولها حضور قوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تجاوز عدد متابعيها على إنستغرام 4 ملايين.

كاميرا "فوشيا" التقتها وسجلت معها هذا الحوار..