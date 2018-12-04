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منها الألوان الفاقعة.. إليك أبرز صيحات مكياج العيون هذا الشتاء!

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ساندي حكيم 0 0

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع بداية الشتاء، تهتم كل سيدة بتفاصيل كل ما هو جديد في عالم الموضة والجمال وأبرز الصيحات لهذا الموسم، وخاصة فيما يتعلق بالمكياج.

لذا، وحتى تتألقي في مختلف مناسباتك هذا الموسم، نقدم لكِ من مجلة "بي بيوتيفول" أبرز الصيحات المميزة لمكياج العيون هذا الشتاء، فلا تفوتيها:

ألوان فسفورية

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على عكس ما تتوقعين، تسيطر الألوان الفسفورية على صيحات مكياج العيون هذا الشتاء، إذ يمكنك اعتماد آيلاينر جريء باللون الأخضر أو الأصفر الزاهي.

أزرق جذاب

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هذا الشتاء لا تترددي في إكمال مكياج عينيكِ بآيشادو بلمسة من الأزرق أو اختيار آيلاينر باللون نفسه.

أرجواني لافت

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اكملي إطلالتك الشتوية بآيشادو دافئ ولافت باللون الأرجواني، وخاصة عند اعتماده بلمسة براقة.

لمسة من الوردي

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لا تنسي إضافة لمسة من الوردي إلى عينيكِ، سواء أردتِ اختيار آيلاينر أو ايشادو باللون الوردي.

أحمر جريء

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اختاري قلم عيون بلون أحمر براق وطبقيه على خط جفنيكِ العلوي والسفلي.

 

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